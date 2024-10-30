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إذاعة الجيش الإسرائيلي: دفعة صاروخية استثنائية تطلق من لبنان وتتسبب بتفعيل صفارات الإنذار بمناطق شمال تل أبيب

Lebanon 24
30-10-2024 | 00:30
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