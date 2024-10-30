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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية وصولًا إلى نهر الموت بسبب تعطل شاحنة وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير الجديدة

Lebanon 24
30-10-2024 | 02:18
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