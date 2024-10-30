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وزير الخارجية النرويجي لرويترز: نأمل طرح مشروع القرار للتصويت في الأسابيع المقبلة ومن المرجح أن يتم اعتماده

Lebanon 24
30-10-2024 | 02:31
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