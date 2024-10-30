Advertisement

أخبار عاجلة

هيومن رايتس ووتش: لم يتم التأكد من صحة مزاعم الجيش الإسرائيلي باستخدام حزب الله البنى التحتية المدنية لأغراض عسكرية

Lebanon 24
30-10-2024 | 02:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل ضرب حزب الله بقوة وتجريده من قدراته والبنى التحتية العسكرية في لبنان
lebanon 24
30/10/2024 12:38:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مستمرون في تدمير القدرات والبنى التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان
lebanon 24
30/10/2024 12:38:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هيومن رايتس ووتش: على الجيش الإسرائيلي وقف هجماته على العاملين الطبيين والمرافق الصحية في لبنان
lebanon 24
30/10/2024 12:38:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: عمليات مداهمة مركزة في منطقة هار دوف (جبل روس) خاصة في المناطق الوعرة بهدف ضرب البنى التحتية التابعة لحزب الله ومنع تموضعه في المنطقة
lebanon 24
30/10/2024 12:38:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:35 | 2024-10-30
06:24 | 2024-10-30
06:23 | 2024-10-30
05:52 | 2024-10-30
05:39 | 2024-10-30
05:38 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24