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وزير الصحة: القطاع الخاص يقوم بواجباته كالقطاع الحكومي وهذا يدل على المستوى العالي من التضامن في وجه العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
30-10-2024 | 04:37
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