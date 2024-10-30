Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: جريحان أحدهما بحال الخطر في القصف الأخير على منطقة المطلة بالجليل الأعلى

Lebanon 24
30-10-2024 | 05:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوّي في منطقة مسغاف عام في الجليل الأعلى تحذيرًا من سقوط صواريخ من لبنان
lebanon 24
30/10/2024 12:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: وقوع إصابات قرب عكا في القصف الصاروخي الأخير من لبنان
lebanon 24
30/10/2024 12:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط عدد من الصواريخ في منطقة شلومي بالجليل الغربي
lebanon 24
30/10/2024 12:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تم نقل الجنود إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم
lebanon 24
30/10/2024 12:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:35 | 2024-10-30
06:24 | 2024-10-30
06:23 | 2024-10-30
05:52 | 2024-10-30
05:39 | 2024-10-30
05:38 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24