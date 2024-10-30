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لبنان

بسرب من المسيّرات الإنقضاضية.. حزب الله يستهدف قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا

Lebanon 24
30-10-2024 | 05:13
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله  انه في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّ عناصر الحزب هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية  على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا ‏وأصابت أهدافها بدقة. ‏
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