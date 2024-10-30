النائب حسن فضل الله باسم كتلة الوفاء للمقاومة: العدوّ يمتهن سياسة القتل والتدمير لكنه غير قادر على تحقيق الإنجاز الذي يريده والهدف الأبعد للعدوان هو تدمير "حزب الله"

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