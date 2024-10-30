Advertisement

أخبار عاجلة

فضل الله: العدو لم يتمكن من تثبيت وجوده في أي منطقة وهو يقف عاجزاً أمام إرادة الشعب اللبناني المقاوم

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: نريد أن يتمكن الشعب اللبناني من اختيار رئيسه مستقبلا بعيدا عن أي تدخل من جانب حزب الله
lebanon 24
30/10/2024 15:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: الشعب اللبناني يواجه صفحة من العدوان الوحشي المبيت الساعي لإغراق المنطقة بالصراعات
lebanon 24
30/10/2024 15:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي في رسالة تعزية إلى الأمين العام لحزب الله: النضال والمقاومة حتى تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال سيستمران بقوة أكثر وذلك بفضل تضحيات مجاهدي جبهة المقاومة في فلسطین ولبنان وعلى امتداد المنطقة
lebanon 24
30/10/2024 15:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: احد اهم عناصر الضغط على كيان العدو واهم جبهات الاستنزاف الى جانب الجبهات الاخرى هي الجبهة اللبنانية لانها ضاغطة وبقوة وهي من اهم اوراق التفاوض التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية لوقف العدوان
lebanon 24
30/10/2024 15:33:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:32 | 2024-10-30
09:31 | 2024-10-30
09:29 | 2024-10-30
09:25 | 2024-10-30
09:24 | 2024-10-30
09:23 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24