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فضل الله: العدو لا يجرؤ أن يطل برأسه ودباباته من المناطق التي تسلل إليها لأن صواريخ المقاومة تعاجله

Lebanon 24
30-10-2024 | 06:47
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نصرالله: احد اهم عناصر الضغط على كيان العدو واهم جبهات الاستنزاف الى جانب الجبهات الاخرى هي الجبهة اللبنانية لانها ضاغطة وبقوة وهي من اهم اوراق التفاوض التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية لوقف العدوان
lebanon 24
30/10/2024 15:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: حزب الله وأمل والقوى التي تقاتل معنا يواجهون العدو الاسرائيلي بقرارهم وإرادتهم لحماية أرضنا فالمقاتلون هم أصحاب الارض وأبناء البلد ولا أحد يقاتل نيابة عنا ولا لمشروع أحد
lebanon 24
30/10/2024 15:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: المقاومة مستمرة في استهداف تجمعات العدوّ وما يجري في الحقيقة يعجز اللسان عن وصفه
lebanon 24
30/10/2024 15:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصواريخ... "حزب الله" استهدف تجمعات لجنود العدوّ الإسرائيليّ
lebanon 24
30/10/2024 15:33:14 Lebanon 24 Lebanon 24
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