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محافظ بعلبك الهرمل للـLBCI: بعض المواطنين توجهوا إلى قلعة بعلبك أدعوهم لإخلائها ومحيطها لأنها لم تعد آمنة

Lebanon 24
30-10-2024 | 07:55
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