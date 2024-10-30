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الجيش الإسرائيلي: إصابة 10 ضباط وجنود في معارك لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية

Lebanon 24
30-10-2024 | 08:05
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