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قاسم: إسرائيل ليست بحاجة لذرائع كي تباغتنا بالهجوم واعتمدنا سياسة الدفاع الاستباقي في المواجهة مع إسرائيل

Lebanon 24
30-10-2024 | 09:19
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