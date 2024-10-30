قاسم: مشروعنا هو حماية لبنان وتحريره وإيران تدعمنا في مشروعنا ولا تريد شيئًا منّا ونحن نرحب بأي دولة عربية وإسلامية تريد دعمنا في مواجهة إسرائيل

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