قاسم: من الطبيعي استهداف السيد نصرالله وبعض القادة ان يترك حالة من الاهتزاز وهو أمر مؤلم ولكن في خلال 11 يوماً استعاد الحزب وضعه المنتظم والميدان يثبت ذلك

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