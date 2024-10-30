Advertisement

أخبار عاجلة

السعودية تدعو إلى قمة عربية وإسلامية في 12 تشرين الثاني لبحث الحرب في لبنان وغزة

Lebanon 24
30-10-2024 | 09:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السعودية تدعو لقمة عربية إسلامية طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين
lebanon 24
30/10/2024 18:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يعلن عن قمة عربية إسلامية لبحث الوضع في لبنان وغزة
lebanon 24
30/10/2024 18:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: مشروعنا هو حماية لبنان وتحريره وإيران تدعمنا في مشروعنا ولا تريد شيئًا منّا ونحن نرحب بأي دولة عربية وإسلامية تريد دعمنا في مواجهة إسرائيل
lebanon 24
30/10/2024 18:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: إجماع بالمؤسسة الأمنية على استغلال الإنجازات العسكرية بجنوب لبنان وغزة للتوصل إلى اتفاقيات تنهي الحرب
lebanon 24
30/10/2024 18:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:17 | 2024-10-30
12:13 | 2024-10-30
11:55 | 2024-10-30
11:54 | 2024-10-30
11:43 | 2024-10-30
11:40 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24