لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: قراراتنا وقرارات العدل الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة لم تسهم في إنقاذ حياة طفل في غزة

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