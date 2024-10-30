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لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: قراراتنا وقرارات العدل الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة لم تسهم في إنقاذ حياة طفل في غزة

Lebanon 24
30-10-2024 | 13:15
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