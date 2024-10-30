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أوستن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي في البنتاغون: قلقون من وجود قوات من كوريا الشمالية في روسيا

Lebanon 24
30-10-2024 | 13:20
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