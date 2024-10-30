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تايمز أوف إسرائيل عن مصدرين: ترمب أخبر نتنياهو أنه يريد من إسرائيل إنهاء حرب غزة عند عودته للرئاسة الأميركية

Lebanon 24
30-10-2024 | 13:23
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