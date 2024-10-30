Advertisement

أخبار عاجلة

لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: الأطفال في غزة يعانون شبح المجاعة وسوء التغذية وتبعات ذلك ستبقى معهم لفترات طويلة

Lebanon 24
30-10-2024 | 13:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: قراراتنا وقرارات العدل الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة لم تسهم في إنقاذ حياة طفل في غزة
lebanon 24
30/10/2024 20:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الاردنية تدين إقرار "الكنيست" مشاريع قوانين تحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة
lebanon 24
30/10/2024 20:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الأميري: أمير قطر تلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا بحثا فيه التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان
lebanon 24
30/10/2024 20:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: عبرت لرئيس الوزراء الإسرائيلي عن قلقي العميق بشأن مشروع قانون يمكن أن يمنع الأونروا من مواصلة عملها بالأراضي الفلسطينية
lebanon 24
30/10/2024 20:49:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:32 | 2024-10-30
14:29 | 2024-10-30
14:27 | 2024-10-30
14:26 | 2024-10-30
14:24 | 2024-10-30
13:56 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24