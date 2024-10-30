Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: أوضحنا لإسرائيل مخاوفنا بشأن الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحد من القتلى بين المدنيين

Lebanon 24
30-10-2024 | 13:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: نشعر بقلق عميق إزاء فقدان أرواح المدنيين بعد الضربة الإسرائيلية على بلدة في شمال غزة (الجزيرة)
lebanon 24
30/10/2024 22:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأوروبي في السعودية للحدث: أوضحنا للإسرائيليين ضرورة تجنيب المدنيين في غزة ولبنان
lebanon 24
30/10/2024 22:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن ونظيره المصري بحثا جهود التوصل لحل دبلوماسي بشأن لبنان وعودة المدنيين لمنازلهم
lebanon 24
30/10/2024 22:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن وأوستن أبلغا نظيريهما الإسرائيليين مخاوف واشنطن بشأن الوضع الإنساني في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
30/10/2024 22:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2024-10-30
16:31 | 2024-10-30
16:30 | 2024-10-30
16:30 | 2024-10-30
16:30 | 2024-10-30
16:29 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24