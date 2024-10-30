21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر قناة "الجديد": أتقدّم بأحر التعازي لكافة أهالي الشهداء في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى
Lebanon 24
30-10-2024
|
15:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بث مباشر لمقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر قناة "الجديد"
Lebanon 24
بث مباشر لمقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر قناة "الجديد"
30/10/2024 22:59:57
30/10/2024 22:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" خطوة متوقعة ولبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وطبّق تدابير على قطاعه المالي
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" خطوة متوقعة ولبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وطبّق تدابير على قطاعه المالي
30/10/2024 22:59:57
30/10/2024 22:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثٍ عبر قناة "العربية": لبنان متمسك بالقرار الدّولي 1701 لأنه يوفر الإستقرار والحل الدبلوماسي ما زال على الطاولة
Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديثٍ عبر قناة "العربية": لبنان متمسك بالقرار الدّولي 1701 لأنه يوفر الإستقرار والحل الدبلوماسي ما زال على الطاولة
30/10/2024 22:59:57
30/10/2024 22:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "الجديد": أعزي بالشهداء وأتمنى الشفاء للجرحى وآمل أن تنتهي الأمور بخير
Lebanon 24
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "الجديد": أعزي بالشهداء وأتمنى الشفاء للجرحى وآمل أن تنتهي الأمور بخير
30/10/2024 22:59:57
30/10/2024 22:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كاد يطير بسبب الهواء.. فستان رانيا يوسف الجريء يضعها بموقف محرج شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
كاد يطير بسبب الهواء.. فستان رانيا يوسف الجريء يضعها بموقف محرج شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:04 | 2024-10-30
30/10/2024 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج للمرة الرابعة.. فنان شهير يدخل القفص الذهبي مُجدداً وعروسه السعودية تلفت الأنظار شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تزوج للمرة الرابعة.. فنان شهير يدخل القفص الذهبي مُجدداً وعروسه السعودية تلفت الأنظار شاهدوا الفيديو
01:10 | 2024-10-30
30/10/2024 01:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
00:07 | 2024-10-30
30/10/2024 12:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو شرط نتنياهو بشأن لبنان
Lebanon 24
هذا هو شرط نتنياهو بشأن لبنان
14:39 | 2024-10-30
30/10/2024 02:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال كبير خلال مقابلة تلفزيونية: "أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
سجال كبير خلال مقابلة تلفزيونية: "أتمنى ألا ينفجر جهاز البيجر الخاص بك".. شاهدوا ما حصل
09:28 | 2024-10-30
30/10/2024 09:28:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:57 | 2024-10-30
وزارة الصحة: 19 شهيداً في حصيلة غارات الجيش الإسرائيلي على مزرعة صليبي وبدنايل في بعلبك
16:31 | 2024-10-30
ميقاتي: لبنان ليس متروكاً وهو قوي بوحدة أبنائه وسنمرر هذه المرحلة الصعبة ونُعيد إعمار البلد
16:30 | 2024-10-30
وضاح الصادق: خطاب الشيخ نعيم قاسم اليوم يُظهر أن قاسم خارج لبنان ولا يعيش الواقع اللبناني فما قاله ليس من الواقع وهو وجه خطابه فقط لبيئة الحزب ولم يتكلم مع بقية اللبنانيين (LBCI)
16:30 | 2024-10-30
وضاح الصادق: الشيخ نعيم قاسم ليس رجلا عسكريا وليس سيدا وهذا لديه دلالة كبيرة ولا أحد في حزب الله كالسيد حسن نصرالله (LBCI)
16:30 | 2024-10-30
ميقاتي: أحيي قوات "اليونيفيل" التي لم تترك مواقعها في جنوب لبنان ونؤكد تضامننا معها كقوات لحفظ السلام
16:29 | 2024-10-30
ميقاتي: لمسنا استعدادات لإعادة إعمار لبنان لكن لا ضمانات في هذا الإطار حتى الآن وسنقوم بحراك بهذا الإطار بعد وقف إطلاق النار
فيديو
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
30/10/2024 22:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
30/10/2024 22:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
30/10/2024 22:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24