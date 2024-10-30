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ميقاتي: شروطنا واضحة وهي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز وجوده هناك ونحن على إستعداد لذلك

Lebanon 24
30-10-2024 | 15:10
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ميقاتي: الاولوية هي لوقف إطلاق النار ومن ثم تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في جنوب الليطاني وتعزيز دوره ودور "اليونيفيل" ويجب إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات
lebanon 24
31/10/2024 01:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: متمسكون بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 مع تعزيز دور الجيش في جنوب الليطاني والحكومة بحضور معظم أعضائها بما فيهم الوزراء الذين يمثلون "حزب الله" وافقوا على ذلك وهناك تأكيد على دور الجيش بإزالة المظاهر مسلحة في جنوب الليطاني
lebanon 24
31/10/2024 01:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلوني: يجب تعزيز الجيش اللبناني أيضا وتوافقت مع ميقاتي على تطبيق القرار 1701 ويجب أن لا يكون في منطقة جنوب الليطاني أي تواجد عسكريّ غير الجيش اللبناني
lebanon 24
31/10/2024 01:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: شددت على التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به لا سيما القرار 1701 وابديت استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب ليقوم بمهامه كاملة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"
lebanon 24
31/10/2024 01:06:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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