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ميقاتي: القرار 1701 هو طوق النجاة لأنه يؤدي إلى استقرار طويل المدى في جنوب لبنان ويجب تطبيقه بالكامل

Lebanon 24
30-10-2024 | 15:22
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ميقاتي: يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بصيغته الحالية حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان وإن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من جانب لبنان وإسرائيل من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان
lebanon 24
31/10/2024 01:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إن الحكومة اللبنانية على ثقة بأن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن أن يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد
lebanon 24
31/10/2024 01:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميلوني: يجب تعزيز الجيش اللبناني أيضا وتوافقت مع ميقاتي على تطبيق القرار 1701 ويجب أن لا يكون في منطقة جنوب الليطاني أي تواجد عسكريّ غير الجيش اللبناني
lebanon 24
31/10/2024 01:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الجيش اللبناني بحاجة إلى العتاد ليقوم بدوره ويجب ألا يكون هناك سلاح في منطقة جنوب الليطاني إلا بيد الشرعية اللبنانية وفك كافة البنى التحتية الموجودة في ذاك القطاع
lebanon 24
31/10/2024 01:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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