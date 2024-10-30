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ميقاتي: حينما سمعتُ بنبأ اقتراح إسرائيلي لاغتيالي قلت إنني "متلي متل غيري" وأتوكل على الله والخوف لا يدخل قلبي بتاتاً

Lebanon 24
30-10-2024 | 15:41
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