Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: قلتُ لرئيس مجلس الشورى الإيراني في السرايا إننا بحاجة إلى تعاون قليل مقابل تفهم كبير وأي تدخل بالشأن اللبناني من أي جهة سنكون له بالمرصاد

Lebanon 24
30-10-2024 | 15:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: أبلغت القيادات الإيرانية أن يخففوا العاطفة تجاه لبنان كما راجعت حوار رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف بنفسي وأبلغت اعتراضي والرسالة وصلت وأتفهم أن تدعم إيران التفاوض لكن لا أحد يتحدث نيابة عن الدولة اللبنانية
lebanon 24
31/10/2024 01:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: كنا ابلغنا وير خارجية ايران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما الى لبنان اخيرا بضرورة تفهم الوضع اللبناني خصوصا وان لبنان يتعرض لعدوان اسرائيلي غير مسبوق
lebanon 24
31/10/2024 01:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: نستغرب حديث رئيس البرلمان الإيراني من ان طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701
lebanon 24
31/10/2024 01:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الشورى الإيراني: سأنطلق إلى جنيف وسأحمل معي قضايا الشعبين اللبناني والفلسطيني
lebanon 24
31/10/2024 01:10:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:52 | 2024-10-30
18:49 | 2024-10-30
18:46 | 2024-10-30
18:41 | 2024-10-30
18:40 | 2024-10-30
18:38 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24