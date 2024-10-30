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ميقاتي: شكرت كل الدول التي شاركت في مؤتمر باريس من أجل لبنان وحالياً نبحث الآلية التي سنحصل من خلالها على المساعدات الدولية

Lebanon 24
30-10-2024 | 15:46
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