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البيت الأبيض: المسودات المتداولة حول اتفاق وقف النار لا تعكس الوضع الحالي للمفاوضات

Lebanon 24
30-10-2024 | 15:48
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