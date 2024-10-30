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ميقاتي: هناك دولة تقدمت بطرح لتأمين وسائل التدفئة لمراكز النزوح وسنمول المحروقات المخصصة لذلك كما أننا نتابع بند الملابس للنازحين وللأطفال

Lebanon 24
30-10-2024 | 15:59
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