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ميقاتي: لا أرى أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيكون قريباً أو سريعاً

Lebanon 24
30-10-2024 | 16:14
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ميقاتي: نرفض كل "البدع" قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وأنا خارج إطار "البدعة" التي تحدثت عن انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً مقابل اختياري رئيساُ للحكومة وأؤكد أن اختيار رئيس مجلس الوزراء لا يكون إلا بثقة مجلس النواب
lebanon 24
31/10/2024 01:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نحنُ بحاجة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن
lebanon 24
31/10/2024 01:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: في البداية يجب وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ومن بعدها انتخاب رئيس جديد للجمهورية
lebanon 24
31/10/2024 01:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: شددنا على وجوب الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهو الامر الاساسي لاطلاق ورشة الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة واطلاق عجلة النهوض الاقتصادي بدعم اصدقاء لبنان في العالم
lebanon 24
31/10/2024 01:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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