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ميقاتي: ستكون هناك اجتماعات لتطبيق إجراءات قانونية ومالية وأمنية مطلوبة تمهد الطريق نحو خروج لبنان من اللائحة الرمادية التابعة لـ"مجموعة العمل المالي" (فاتف)

Lebanon 24
30-10-2024 | 16:28
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "فاتف" خطوة متوقعة ولبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل وطبّق تدابير على قطاعه المالي
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