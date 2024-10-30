ميقاتي: ستكون هناك اجتماعات لتطبيق إجراءات قانونية ومالية وأمنية مطلوبة تمهد الطريق نحو خروج لبنان من اللائحة الرمادية التابعة لـ"مجموعة العمل المالي" (فاتف)

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