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ميقاتي: أحيي قوات "اليونيفيل" التي لم تترك مواقعها في جنوب لبنان ونؤكد تضامننا معها كقوات لحفظ السلام

Lebanon 24
30-10-2024 | 16:30
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