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مندوب الكويت بمجلس الأمن: ندين بأشد العبارات العدوان الذي تشنه إسرائيل على الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
30-10-2024 | 17:47
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