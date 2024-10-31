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سلسلة غارات إسرائيلية على المناطق الشمالية الغربية من بيت لاهيا شمال قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
31-10-2024 | 01:59
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