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هيئة البث الإسرائيلية: الإدارة الأميركية نقلت رسالة مفادها ألا تغيير يذكر في دخول المساعدات لقطاع غزة

Lebanon 24
31-10-2024 | 02:41
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