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القيادي في حماس طاهر النونو لـ"الشرق": الحركة ترفض فكرة الوقف المؤقت للحرب في غزة

Lebanon 24
31-10-2024 | 02:42
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