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"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على بلدة شبعا وغارة على بلدة جبشيت

Lebanon 24
31-10-2024 | 02:56
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