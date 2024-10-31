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إسرائيل تعتقل إسرائيليين جنّدتهما إيران.. هذا ما طُلب منهما

Lebanon 24
31-10-2024 | 03:14
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أعلنت السلطات الإسرائيلية عن القبض على خلية جديدة بتهمة التجسس لصالح إيران.
 
وأفادت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك بأن المواطنين الإسرائيليين الذين تم اعتقالهم يواجهان تهمًا تتعلق بالتجسس والتعاون مع جهة معادية.
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وأشار جهاز الشاباك إلى أن إيران جندت الإسرائيليين بهدف اغتيال باحثة تعمل في معهد دراسة الأمن القومي الإسرائيلي. (العربية)
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