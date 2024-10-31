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الصين تعرب عن "قلقها" من التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد اختبار بيونغ يانغ صاروخا عابرا للقارات

Lebanon 24
31-10-2024 | 03:32
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