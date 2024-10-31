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السيسي يؤكد خلال لقائه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أهمية التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه

Lebanon 24
31-10-2024 | 04:12
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