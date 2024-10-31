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الرئيس ميقاتي طلب من وزير الخارجية متابعة موضوع التحقيق في سقوط صاروخ على مقر للكتيبة النمساوية في اليونيفيل

Lebanon 24
31-10-2024 | 04:41
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