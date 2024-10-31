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ميقاتي دان الاستهداف الاسرائيلي لقوات اليونيفيل مشيدا بالدور الذي تقوم به هذه القوات في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب

Lebanon 24
31-10-2024 | 04:41
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