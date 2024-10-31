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حركة نزوح كثيفة من مخيم الرشيدية في صور بعد التهديد الذي اصدره العدو لسكان المخيم ولعدد من القرى الجنوبية

Lebanon 24
31-10-2024 | 05:55
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