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وزير الخارجية الروسي: إدارة بايدن تعرقل أي جهود لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
31-10-2024 | 06:05
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