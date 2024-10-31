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وسائل إعلام إسرائيلية: تقارير أولية تفيد عن وقوع عدد من الإصابات في المطلة جراء سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان

Lebanon 24
31-10-2024 | 06:07
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