بيان بعد جلسة برئاسة المفتي دريان في دار الفتوى: لوقف إطلاق النار فوراً وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته واعتماد الدبلوماسية ولإيجاد حلّ جذري لهذا العدوان ولضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

Lebanon 24