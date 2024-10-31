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وزير الخارجية السعودي: الفلسطينيون لديهم الحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم

Lebanon 24
31-10-2024 | 07:28
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