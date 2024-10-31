ميقاتي: نحن في إنتظار أن نتبلغ من هوكشتاين نتائج اتصالاته علما ان التصعيد الاسرائيلي المستمر والمواقف والتهديدات الاسرائيلية لا تبعث على التفاؤل على الاقل في الفترة القصيرة المقبلة

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