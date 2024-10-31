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ميقاتي: نحن في إنتظار أن نتبلغ من هوكشتاين نتائج اتصالاته علما ان التصعيد الاسرائيلي المستمر والمواقف والتهديدات الاسرائيلية لا تبعث على التفاؤل على الاقل في الفترة القصيرة المقبلة

Lebanon 24
31-10-2024 | 07:41
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هوكشتاين خلال لقائه ميقاتي: المساعي الديبلوماسية لا تزال قائمة وجدّية ونحن نعمل للتوصل الى وقف لاطلاق النار في الفترة المقبلة وندعم التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701 وعلى كل الاطراف العمل على التوصل الى صيغة تفاهم حيال كيفية تطبيق القرار
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