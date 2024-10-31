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نتنياهو أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي: نحن في منتصف الحرب وجاهزون روحيا ومعنويا

Lebanon 24
31-10-2024 | 07:46
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