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إطلاق نار كثيف يٌسمع في هذه الأثناء في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت لحثّ الاهالي على الإخلاء الفوري من المناطق التي هدّدها الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
31-10-2024 | 20:12
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